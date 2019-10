Kitzingen vor 1 Stunde

78-jährige Radfahrerin gestürzt

Am Donnerstagabend fuhr ein 49-jähriger Radfahrer die Ritterstraße in Kitzingen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Laut Polizeibericht kam ihm eine 78-jährige Frau, ebenfalls auf dem Fahrrad, entgegen. Unglücklicherweise berührten sich beide Räder, so dass die Frau auf die Fahrbahn stürzte. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Mit dem Rettungswagen wurde die Seniorin zur Behandlung in die Klinik Kitzinger-Land gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 50 Euro.