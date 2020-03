78-Jähriger desorientiert mit Auto unterwegs

Seit Mittwochmittag wurde laut Polizeiinformationen ein 78-jähriger vermisst. Die Polizei ging davon aus, dass er hilflos und desorientiert mit seinem VW Golf unterwegs war. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilt, verunfallte er mit seinem Auto in Oberfranken und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es waren keine weiteren Personen beteiligt.