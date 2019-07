77 & Friends laden zum Weinfest am Rödelseer Tor ein

„Weine von Freunden für Freunde“ heißt es beim Weinfest „77 & Friends“ von 26. bis 28. Juli in Iphofen. Sieben junge Winzer aus unterschiedlichen deutschen Anbaugebieten, die sich von ihrem Studium in Geisenheim kennen, haben sich zu „77 & Friends“ zusammengeschlossen und präsentieren ihre Weine und Schnäpse bei verschiedenen Veranstaltungen. In der Heimat von Jungwinzer Andi Weigand laden sie zu einem Wochenende mit Wein, Musik und fränkischen Schmankerln ans Rödeseer Tor in Iphofen ein. Los geht es am Freitag um 17 Uhr mit Musik von Melissa Muther. Am Samstag wird bei Weinen und DJ-Musik ab 16 Uhr gefeiert. Das Weißwurstfrühstück läutet um 10 Uhr den Sonntag ein. Anschließend gibt es Mittagstisch und Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Mit Musik vom Plattenteller klingt am Nachmittag die Veranstaltung aus.