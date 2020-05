75 Jahre Kriegsende in Kitzingen: Erinnerung und Verantwortung

75 Jahre Kriegsende - dazu hätte es in Kitzingen dieser Tage eine interreligiöse Friedensdemostration geben sollen. Die musste wegen Corona ausfallen. Dekanin Kerstin Baderschneider und Pfarrer Gerhard Spöckl hatten dazu einige Anmerkungen vorbereitet, die wir auf diesem Weg weitergeben.

Kerstin Baderschneider: Am 5. April 1945 war der Krieg in Kitzingen zu Ende. Sepp Denninger, damals zehn Jahre alt, erinnert sich noch gut an diesen Tag: „Wir hielten uns im ehemaligen Bergwerksstollen bei der alten Würzburger Straße auf, als die Amerikaner über den Loshügel kamen. ‚Heute wird Kitzingen übergeben‘, hatten die Erwachsenen gesagt. Die Männer schauten regelmäßig nach draußen und berichteten von der Lage. Und irgendwann hieß es ‚Du kannst raus‘. Da sind wir den Berg hinuntergekrabbelt. Die Amerikaner haben aus den Fahrzeugen rausgeguckt und haben uns zugewunken. Und wir haben zurückgewunken. Ich hab keine Angst vor ihnen gehabt. Wir Kinder haben von ihnen Candys und Chocolate bekommen. Diese Wörter konnten wir schnell. Endlich war der Krieg vorbei. Das war eine Erlösung für uns.“

75 Jahre ist das her. Am 8. Mai jährte sich das offizielle Datum des Kriegsendes. Über 60 Millionen Menschen weltweit verloren im Zweiten Weltkrieg ihr Leben. Erschossen, verhungert, vergast, gefallen, erfroren, vergiftet, erhängt, ausgebombt, misshandelt, ausgezehrt durch Krankheit und Mangelernährung. Und die, die überlebten, trugen Wunden an Leib und Seele davon. Manche versuchten das Erlebte zu verdrängen. Und diejenigen, die erzählten, berichteten so unfassbar Grausames, dass man es beim Zuhören kaum ertragen konnte. Die Zeitzeugen werden weniger.

Die Erinnerung an den Krieg rückt immer tiefer hinein in die Seiten der Geschichtsbücher. Für manche Jugendliche ist Krieg nur etwas, was man am PC spielt oder was weit von uns entfernt stattfindet. Der Zustand des äußeren Friedens, der uns in Europa offene Grenzen und wirtschaftliches Wachstum ermöglicht, ist für uns weitgehend selbstverständlich geworden. Gleichzeitig aber ist der Friede immer etwas Fragiles. Der Blick in die Welt zeigt, wie vielschichtig Konfliktursachen sind. Und auch bei uns in Deutschland merken wir, dass das gesellschaftliche Klima rauer wird. Extremismus, Antisemitismus und stereotype Feindbilder nehmen zu. Und es ist noch nicht absehbar, wie sich die Corona-Krise auf unser gesellschaftliches Leben auswirken wird. Schaffen wir es dauerhaft zusammenzuhalten, solidarisch zu sein? Oder wird die Hetze der Radikalen auf Nährboden treffen?

Suche den Frieden und jage ihm nach, heißt es in der Bibel. Frieden ist kein bequemer Zustand, sondern muss immer wieder gesucht, geschützt, herbeigeführt werden. 75 Jahre Kriegsende – das bedeutet nicht nur eine Erinnerung an Vergangenes, sondern das ist eine Ermahnung, wachsam zu sein und nicht damit aufzuhören, dem Frieden auf der Spur zu bleiben.

Gerhard Spöckl: Die Angst, die die Menschen damals hatten, als die Bomben über Kitzingen abgeworfen wurden. Das Gefühl, das die Kitzinger beschlich, als der Krieg plötzlich vorbei war: So richtig nachempfinden konnte ich das lange nicht. Angst ist ein komisches Gefühl, so sagten mir die Menschen, die durch die Kriegswirren gehen mussten.

So etwas nachfühlen, konnte ich erst dieser Tage! Die Corona-Pandemie hat auch mein Leben ganz anders aussehen lassen und durcheinander gewirbelt. Ich stellte mir die Frage: „Wie wird das Leben mit Abstand sein?“ Und es brauchte etwas Zeit - bis auch ich wieder einen klaren Kopf besaß und mir die Frage stellen konnte: „Wie gestalte ich diese Zeit und wie wird es danach sein? - Was ist mir wichtig, damit meine Angst gewandelt wird in Taten?“ Und da sind so mache Worte aus der Bibel - wie eine Kurznachricht - bei mir angekommen, die mir heute noch helfen, durchzukommen durch meine Angst und sie als Auftrag für das Leben zu sehen.

Es sind Worte wie: „Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen.“ (Jes 2,1ff) oder „Selig sind die Friedfertigen.“ (Matt 5,9). Und es gibt sicherlich noch mehr prägnante Worte. So wie das Wort Schalom, die innere Zufriedenheit, an der es gilt zu bauen. Schalom ist der innere Halt, den Gott in unser Leben setzt, damit wir an einer Welt bauen, die geprägt ist vom Auftrag als Christ. Wir sollen uns nicht bekriegen, damit ein solche tiefe Angst - wie vor 75 Jahren - nicht mehr über unser Leben kommt, sondern dass jeder mithilft, dass wir unser Leben im Sinne Gottes und des Friedens gestalten.