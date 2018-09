723 Erstklässler gegen an den Start

Der sprichwörtliche Ernst des Lebens beginnt für viele Schüler in der kommenden Woche, am 11. September: Am Dienstag sind die Sommerferien vorbei, für 723 Erstklässler im Schulamtsbezirk Kitzingen ist es der erste Kontakt mit Lehrern und dem Unterricht.

Bei den Schulanfängern bleibt die Zahl etwa konstant, ein (Schul-)Jahr zuvor besuchten 728 Kinder die erste Klasse der Grundschulen im Kreis. Die Abc-Schützen verteilen sich auf 28 Klassen.

Leichter Anstieg

Leicht gestiegen im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Grundschüler: 2928 Schüler (Vorjahr: 2899) besuchen laut Presseinformation des Schulamts die 25 Grundschulen im Amtsbezirk. Bei den Klassenzahlen hat sich ebenfalls kaum etwas geändert. In den Grundschulen werden 143 Klassen (zwei weniger als im Jahr zuvor) angeboten. Darunter sind 14 sogenannte Jami-Klassen (jahrgangsgemischte Klassen), in denen Mädchen und Buben aus den ersten und zweiten Klassen gemeinsam unterrichtet werden.

Keine Übergangsklassen

Die Übergangsklassen, in denen Flüchtlingskinder sitzen, die vor allem Deutsch lernen und Stück für Stück an den Lehrplan ihrer Altersstufe herangeführt werden, gibt es dieses Jahr nicht mehr. Dafür gibt es jetzt zwei D-Klassen. Das steht für Deutschklassen, wobei neben der Sprachvermittlung nunmehr auch verstärkt kulturelle Bildung und Werte-Erziehung im Fokus stehen.

Mittelschulen

Einen leichten Aufschwung verzeichnen die acht Mittelschulen im Kreis. 1299 Schüler wurden vor Beginn der Sommerferien eingeschrieben, ein Minus von 14 gegenüber dem Vorjahr. Sie werden in 68 Klassen unterrichtet. In 14 M-Klassen ist laut Schulamt das Ziel die Mittlere Reife. Auch bei den Mittelschulen gibt es zudem statt der bisherigen drei Ü-Klassen nunmehr drei D-Klassen.

Drei Inklusionsschulen

Dem Ziel der Inklusion, also dem gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Handicap, haben sich im Landkreis Kitzingen drei Schulen besonders verschrieben: die Grundschule Buchbrunn, die Grundschule St. Hedwig und die Siedlungs-Grundschule, beide in Kitzingen. Ergänzend dazu schreibt das Schulamt: „Inklusive Beschulung ist aber auch an allen anderen Schulen möglich, wenn Eltern dies wünschen.“