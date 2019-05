72 Stunden auf Achse

"Uns schickt der Himmel" - eine klare Botschaft für eine starke Sozialaktion. Von 23. bis 26. Mai werden 175 Kinder und Jugendliche sechs nachhaltige und soziale Projekte im Landkreis Kitzingen realisieren. Das Ziel: die Welt in 72 Stunden ein klein wenig besser machen und dabei in der eigenen Region aktiv werden. In ganz Deutschland ruft der Bund der Deutschen Katholischen Jugend zu seiner Sozialaktion auf. Gut 3200 Gruppen werden sich bundesweit daran beteiligen, davon 110 Gruppen mit 1900 Teilnehmern im Bistum Würzburg.

Schulfrei für die Aktion

Zur Vorbereitung und Durchführung im Dekanat Kitzingen hat sich eigens ein sechsköpfiger Koordinierungskreis aus haupt- und ehrenamtlichen Mitgliedern formiert. Schirmherrin der Projekte ist Landrätin Tamara Bischof. Für den Freitag erhalten die fleißigen Teilnehmer eine sogar Unterrichtsbefreiung.

Dei Projekte

Alle Projektgruppen werden bei ihren dezentralen Arbeiten von Projektpaten begleitet. Die KjG Kitzingen frischt die Gemeinschaftsunterkünfte im Innopark und am Corlette Circle mit neuen Sitzbänken und Spielgeräten auf, Projektpaten sind Stadtrat Stephan Küntzer und Bürgermeister Stefan Güntner. Die Ministrantengruppe in Reupelsdorf renoviert die Bruchsteinmauer vor der Kirche, Pate ist Bürgermeister Werner Knaier. Die Georgspfadfinder aus Schwarzach sanieren den Zeltplatz Hutzelmühle bei Geiselwind, Projektpatin ist Landrätin Tamara Bischof. In Volkach steht die Neugestaltung des Beatkellers an, hier arbeiten die Ministranten und die Jugend des Bund Naturschutz gemeinsam, Pate ist Bürgermeister Peter Kornell. Die Jugendgruppe Abtswind wird den örtlichen Jugendraum renovieren, Landtagsabgeordnete Barbara Becker hat die Patenschaft übernommen. In Fahr gestalten Ministranten und Jugendliche einen Treffpunkt am Main, Projektpatin ist zweite Bürgermeisterin Gerlinde Martin.

Gemeinsamer Abschluss

Nach der Durchführung der sechs Projekte wird es am Sonntagabend eine gemeinsame Abschlussveranstaltung aller Mitwirkenden auf dem frisch renovierten Zeltplatz Hutzelmühle geben. Die Gruppen stellen sich gegenseitig sowie den versammelten Paten und Dekan Peter Göttke die abgeschlossenen Arbeiten ihrer 72 Stunden vor. Ein spiritueller Abendimpuls sowie ein gemeinsames Abendessen gefolgt von einem Konzert der Liveband "Kingsize Cat" runden die Aktion ab.