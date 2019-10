Untersambach vor 18 Minuten

72-Jähriger schwer verletzt

Am Montagnachmittag ereignete sich in Untersambach, an der Einmündung der Sambachstraße zum Bachweg, ein Verkehrsunfall. Laut Polizeibericht war dort ein 72-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad unterwegs, verlor beim Abbiegen die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte auf die Fahrbahn. Der Mann zog sich an beiden Beinen schwere Verletzungen zu. Wie die Polizei weiter mitteilt, kam er zur ärztlichen Versorgung in die Geomed-Klinik nach Gerolzhofen. Es entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro.