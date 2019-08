70-Jährige aus Wasserberndorf vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Seit Sonntagabend wird die 70-jährige Regina Rühl aus Wasserberndorf vermisst. Die Polizei schließt nicht aus, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet.

Die 70-Jährige ist am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr mit ihrem E-Bike von Wasserberndorf in Richtung Rehweiler aufgebrochen und seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Die Angehörigen meldeten die Frau daher bei der Kitzinger Polizei als vermisst. Sämtliche Suchmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verliefen ergebnislos. Die Seniorin ist regelmäßig auf den Fahrradwegen im Bereich um Wasserberndorf bis Geiselwind, Langenberg und Aschbach unterwegs.

Die 70-Jährige kann wie folgt beschrieben werden: 1,70 Meter groß und kräftig. Sie war bekleidet mit einer dunklen Dreiviertel-Trekkinghose, hellem Oberteil und schwarz-gelbem Fahrradhelm.

Wer die Frau möglicherweise gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer (09321) 1410 bei der Polizeiinspektion Kitzingen zu melden.