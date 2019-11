7. Energie-Tour der ILE Dorfschätze

Die Interkommunale Allianz Dorfschätze lädt am Samstag, 23. November, zur 7. Energie-Tour ein. Vorgestellt wird die Kläranlage Schwarzacher Becken. Eine kleine Exkursion zum agrarökologischen Lehrpfad rundet die Tour ab, wie es in der Einladung heißt.

Treffpunkt ist um 9 Uhr vor dem Rathaus in Wiesentheid. Von dort aus geht es nach Schwarzach, wo die Teilnehmer von Karl Kuhn die Kläranlage Schwarzacher Becken gezeigt bekommen. Um 10.45 Uhr führt die Fahrt zum agrarökologischen Lehrpfad in Schwarzenau, über den Konstantin Röther führen wird. Um circa 13 Uhr endet die Energie-Tour wieder in Wiesentheid.

Anmeldungen werden bis Mittwoch, 20. November, an die Geschäftsstelle der Dorfschätze im Rathaus in Wiesentheid, Tel.: (09383) 909495, oder per E-Mail an: dorfschaetze@wiesentheid.de erbeten. Warme Kleidung und festes Schuhwerk wird empfohlen.