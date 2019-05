7,9 Millionen Euro für Schulen und Kitas

7,854 Millionen Euro aus Zuschüssen des Freistaats fließen in diesem Jahr für insgesamt 21 kommunale Hochbauprojekte an Schulen und Kindertagesstätten in den Landkreis Kitzingen. Dies teilte die CSU-Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Kitzingen, Barbara Becker, mit. Informiert wurde Becker von Bayerns Finanzminister Albert Füracker. „Der Freistaat Bayern unterstützt damit seit vielen Jahren den Erhalt und Ausbau der Bildungs- und Betreuungseinrichtungen in unserer Heimat“, so die Abgeordnete.

Die Fördermittel verteilen sich dabei wie folgt: Abtswind: 50.000 Euro für den Ersatzneubau der Kindertageseinrichtung, Buchbrunn: 100.000 Euro für die Erweiterung und den Umbau der Kindertageseinrichtung, Großlangheim: 400.000 Euro für die Erweiterung und den Umbau der Kindertageseinrichtung, Iphofen: 108.000 Euro für den Neubau der Kindertageseinrichtung Schützenstraße, Kitzingen: 400.000 Euro für den Ersatzneubau einer Schulsporthalle für die Grundschule Kitzingen-Siedlung, 180.000 Euro für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung Sonnenschein in der Memellandstraße, 770.000 Euro für die Erweiterung und den Umbau der Grund- und Mittelschule Siedlung mit Neubau eines Ganztags- und Hortgebäudes, 800.000 Euro für den Erwerb und Umbau der Kindertageseinrichtung Marshall-Heights, 1.3 Millionen Euro für den Neubau einer Doppelsporthalle mit Ganztagsräumen und Allwetterplatz für die St.-Hedwig-Grundschule, 275.000 Euro für den Neubau eines Kinderhorts an der Grund- und Mittelschule Siedlung, Landkreis Kitzingen: 94.000 Euro für die Generalsanierung der Staatlichen Beruflichen Oberschule Kitzingen (FOS/BOS), Kleinlangheim: 100.000 Euro für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung, Mainbernheim: 67.000 Euro Baukostenzuschuss zur Erweiterung der Kindertageseinrichtung Mainbernheim, Marktbreit: 400.000 Euro für die Erweiterung und den Umbau der Kindertageseinrichtung, Rödelsee: 100.000 Euro für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung, Rüdenhausen: 45.000 Euro Baukostenzuschuss zur Erweiterung der Kindertageseinrichtung, Schwarzach: 500.000 Euro für die Erweiterung und den Umbau der Kindertageseinrichtung St. Felizitas, Sulzfeld: 100.000 Euro Baukostenzuschuss zu Umbau und Erweiterung der Kindertageseinrichtung St. Elisabeth, Volkach: 100.000 Euro für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung, Wiesentheid: 450.000 Euro für den Neubau der Kinderkrippe Seeflur, Willanzheim: 1.500.000 Euro für Generalsanierung, Umbau und Erweiterung der Grundschule