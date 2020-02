Buchbrunn vor 1 Stunde

65 Jahre Bläserdienst: Wolfgang Stumpf in Buchbrunn geehrt

Wolfgang Stumpf wurde am vergangenen Sonntag im Gottesdienst zum Abschluss der Bibeltage für 65 Jahre Bläserdienst geehrt. Die Posaunenchorobfrau des Dekanats und Chorleiterin des Posaunenchores Buchbrunn Andrea Wagner berichtete laut einer Pressemitteilung in ihrer Würdigung, dass Wolfgang Stumpf 1955 zu den Gründern des Posaunenchores in Schnodsenbach gehörte und nach seinem Umzug im Posaunenchor in Repperndorf spielte. Seit 2007 bläst er jetzt bei den Buchbrunnern mit. Als Dank erhielt er die Urkunde des Posaunenchorverbandes und eine Anstecknadel sowie ein Geschenk des Buchbrunner Posaunenchores.