63 Jahre beim Kegelverein: Ehrenurkunde für Elfriede Pavel

Der Vorsitzende des Keglervereins Kitzingen Ewald Greif überreichte Elfriede Pavel aus Kitzingen eine Ehrenurkunde des Deutschen Keglerbundes. Sie ist das einzige noch lebende Gründungsmitglied des Jahres 1957 und hält dem Verein damit schon 63 Jahre die Treue, heißt es in einem Schreiben an die Presse. Da die Geehrte krankheitsbedingt nicht an der Jahreshauptversammlung teilnehmen konnte, besuchte der Vorsitzende die Geehrte persönlich.