60plus beschäftigt sich mit Grundrente

Viel stand auf dem Programm der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60plus Schweinfurt/Kitzingen bei der jüngsten Sitzung: Der Vorstand wurde neu gewählt, künftige Aktionen geplant und über politische Themen diskutiert.

Besonders das Thema Grundrente habe die SPD-Senioren beschäftigt, wie es im Presseschreiben heißt. Die ehemalige Landtagsabgeordnete Kathi Petersen stellte das Konzept der Grundrente von Arbeitsminister Hubertus Heil vor. So sei die Grundrente kein Almosen, das man bei entsprechender Bedürftigkeit bekommen soll, sondern ein Anspruch, den man sich mit seiner Arbeitsleistung erworben habe. „Man kann hier auch von einer Gerechtigkeits- oder Respektrente sprechen“, so Petersen.

Diese Grundrente soll mit bis zu 448 Euro erheblich über der Grundsicherung liegen. Die Grundsicherung gelte für jeden Rentner – unabhängig davon, ob Beiträge bezahlt wurden oder nicht. Hier sei eine Bedürfnisprüfung sinnvoll und gerechtfertigt, nicht aber dann, wenn jemand 35 Jahre lang Beiträge bezahlt, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt habe. Das betreffe drei bis vier Millionen Rentner, vor allem Frauen, die aufgrund von Kinderziehungs- und Pflegezeiten oft durchbrochene Erwerbsbiografien hätten sowie Geringverdiener.

Die SPD-Senioren unterstützten daher einen Antrag an den Landes- und Bundesparteitag der SPD, dass das Konzept der Grundrente nicht verwässert werden dürfe. „Wenn die SPD wieder 'Träger der Hoffnung der Menschen auf ein besseres Leben' (Willy Brandt) werden will, darf sie in diesem Punkt nicht nachgeben“, so Petersen.

Anschließend gab Rainer Rummert einen Überblick über die vielfältigen Aktivitäten der SPD-Senioren in der Region. Außerdem kandidierte er wieder als Vorsitzender und wurde ebenso wie seine Stellvertreter Othmar Röhner (Mainstockheim) und Gerti Rüth (Schweinfurt) sowie die Schriftführerin Hanne Kranz (Niederwerrn) wieder gewählt.

Die bisherigen Stellvertreter Traudel Steinmüller und Peter Then traten nicht mehr an, bleiben dem Vorstand jedoch als Beisitzer erhalten, wie es in der Pressemitteilung heißt. Weitere Beisitzer sind Heinrich Becker, Gudrun Brand, Jutta Greber, Karl Mayer, Ingrid Müller, Rita Rolli, Brigitte und Sigurd Stock und Georg Wahl (alle Schweinfurt) sowie Hans-Joachim Firmbach (Sennfeld), Georg Pawlak (Geldersheim), Anton Rudloff (Bergrheinfeld) und Gaby Sander (Gochsheim).