Wiesentheid vor 1 Stunde

6000 Euro Schaden nach Zusammenstoß

Zu einem Zusammenstoß kam es am Mittwochnachmittag in Wiesentheid. Ein 25-Jähriger wollte mit seinem VW-Golf von der Steingasse nach rechts in die Schönbornstraße einbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einer 34-Jährigen gesteuert wurde. Die Fahrzeuge stießen zusammen, es entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro, wie die Polizei mitteilt.