Mainfrankenpark vor 1 Stunde

6000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Am Donnerstagvormittag befuhren zwei Verkehrsteilnehmer zeitgleich die Staatsstraße von Dettelbach kommend in Richtung Mainfrankenpark, heißt es im Bericht der Polizei. Im Bereich der Einmündung zum Mainfrankenpark musste die vorausfahrende Mini-Cooper-Fahrerin verkehrsbedingt die Geschwindigkeit verringern. Der nachfolgende 43-jährige Skoda-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Durch den Aufprall erlitt die 36-jährige Mini-Fahrerin leichte Verletzungen. Sie begab sich nach der Unfallaufnahme in ärztliche Behandlung. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Schäden von etwa 6000 Euro.