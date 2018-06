60 Weine für das 70. Weinfest

„Wo stehen wir zwei Monate vor dem Weinfest?“ Weinfestleiter und Tourismuschef Marco Maiberger stellte diese Frage den elf anwesenden Weinstandbesitzern, die zusammen mit Stadträten und anderen Offiziellen das Schelfenhaus füllten, um dort sämtliche zum Verkauf zu prüfen. Es wurde hierbei „blind verkostet“, das heißt , dass alle Weine in neutral verpackten und mit Nummern versehenen Flaschen ausgeschenkt wurden.

„So kompakt alle Weine auf einen Tisch zu haben und direkt durchzuprobieren gibt es sonst nicht“, meinte der Fränkische Weinfachberater Hermann Mengler, der die Weinprobe fachlich begleitete. „Ein großes Potpourri, quer durch alle Rebsorten und dann noch die große Brigade der Weine mit den entsprechenden Farbeffekten der Rotlinge“, schwärmte er von dem Angebot. Und so wurde optisch begutachtet, gerochen, geschlürft und gekaut und dann nicht geschluckt, sondern alles wieder in einen Metallnapf gespuckt. Nach jedem Durchgang gab es noch Fachgespräche und eine schriftliche Beurteilung.

„Passt alles ins Konzept, oder müssen Weine ausgetauscht werden, weil sie den hohen Qualitätsanforderungen nicht genügen?“, war die ständig im Raum stehende Frage des Weinprüfers, die er zusammen mit den Winzern lösen musste. Walter Erhard vom gleichnamigen Weingut in Volkach beurteilte die Weine „als ziemlich gleichmäßig gut“, die von schöner Fruchtigkeit und Frische von „etwas leichter bis hin zu sehr kräftig mit ausgewogener Säure“ reichten. Die Frage, ob er denn seine eigenen Weine in dem Angebot gefunden hätte, beantwortete er offen mit „Nein“.

Zwischen den einzelnen Durchgängen erinnerte Marco Maiberger die Standbesitzer an die einschlägigen Bestimmungen des Lebensmittelrechtes und dem Jugendschutzgesetz und stellte die vielen neuen Attraktionen des Jubiläumsweinfestes vor. Am Ende des Abends dann die erlösende Feststellung: kein Wein ist durchgefallen. Stadtrat und Hobbywinzer Herbert Römmelt sprach von der sehr hohen Qualität der Weine, wo keiner irgendwie negativ aufgefallen ist und „dass man guten Gewissens alle Weine am Weinfest genießen könne.“

Das 70. Fränkische Weinfest Volkach findet statt vom 10. bis 14. August.