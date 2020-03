Nordheim vor 1 Stunde

60. Nordheimer Weinfest wegen Corona abgesagt

Die Corona-Pandemie stellt das gewohnte Leben auf den Kopf, zahlreiche Veranstaltungen wurden inzwischen abgesagt oder auf einen anderen Zeitpunkt verschoben. Nun trifft es auch das 60. Nordheimer Weinfest, das vom 21. bis 24. Mai stattfinden sollte. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Der Weinfestveranstalter Gemeinde Nordheim am Main sowie die Gastronomen, Winzer und Schausteller haben beschlossen, das Weinfest abzusagen. Aus planungstechnischen Gründen kann das Fest auch nicht auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr verschoben werden, so die Mitteilung. Im Jahr 2021 soll das 60. Nordheimer Weinfest wieder regulär stattfinden. Der Veranstalter bittet um Verständnis für die Entscheidung. Weitere Informationen unter www.nordheim-main.de und www.volkach.de