60 Jahre gemeinsam durchs Leben

Elisabeth und Viktor Schäfer feierten am Dienstag in Kitzingen Diamantene Hochzeit. Elisabeth erblickte 1939 in Kirgisien das Licht der Welt und wuchs dort mit drei Geschwistern auf. Nach zehn Jahren Schule arbeitete sie als Buchhalterin in einer Apotheke. Im Heimatort lernte sie 1958 beim Tanz den vier Jahre älteren Viktor Schäfer kennen. Noch im gleichen Jahr wurde Hochzeit gefeiert, denn die Wahl des Bräutigams stand ganz im Einklang mit dem Wunsch der wolgadeutschen Familie, einen deutschstämmigen Mann zu heiraten. Es war eine große Feier mit vielen Verwandten, aber der gegründete Hausstand war mit zwei kleinen Zimmern sehr beengt. Der Ehemann hatte acht Geschwister. Er ging nur zwei Jahre zur Schule, denn er wurde im Krieg zur Arbeit auf einer Kolchose herangezogen und wurde Kraftfahrer. 1994 entschloss sich die Familie, zu der heute neben zwei Kindern auch drei Enkel und zwei Urenkel zählen, einen Ausreiseantrag nach Deutschland zu stellen. Nach acht Jahren war es endlich soweit, die Familie durfte nach Deutschland ausreisen und fand rund 7000 Kilometer entfernt in Kitzingen eine neue Heimat. Hier kamen sie mit Bruder und Schwester von Viktor Schäfer zusammen, seither darf auch wieder Deutsch gesprochen werden, das war in Kirgisien verboten. Heute kümmert sich das Paar liebevoll um die Urenkel, Elisabeth Schäfer betreut die ganze Familie und kocht und backt für ihr Leben gern. Fernsehen und lesen sind weitere Beschäftigungen, wobei das Lesen oftmals nicht einfach ist, die viele Jahre unterdrückte deutsche Sprache ist nicht immer in vollem Umfang zu verstehen. Für die Stadt gratulierte Bürgermeister Klaus Heisel dem Jubelpaar.