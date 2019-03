590 Jahre Treue zur Soldatenkameradschaft

Die Ehrung von Jubilaren stand im Mittelpunkt der gut besuchten Jahreshauptversammlung der Soldaten- und Kriegerkameradschaft Euerfeld. Besonders freute sich Vorsitzender Hartmut Page darüber, mit Eduard Markert einen Jubilar für 50-jährige Mitgliedschaft auszeichnen zu können. Urkunden und Ehrennadeln für 20-, 30- und 40-jährige Mitgliedschaft erhielten insgesamt 18 Männer, die gemeinsam auf 590 Jahre Treue zum ältesten Verein Euerfelds kommen.

Bei seinem Jahresrückblick erinnerte Hartmut Page an den gemeinsamen Ausflug mit der Soldatenkameradschaft Oberpleichfeld nach Mödlareuth. Durch den als "Klein-Berlin" bezeichneten Ort verlief 41 Jahre lang die innerdeutsche Grenze. Eine weitere Station für die rund 40 Teilnehmer war die Festung Rosenberg in Kronach.

Tagesfahrt an die Donau

Weiter berichtete Page, dass bei der Sammlung für den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge im November 2018 rund 315 Euro zusammen kamen. Zudem wurde am Vorabend des Volkstrauertags ein Kranz am Kriegerdenkmal nieder gelegt. Dem Vorsitzenden war es ein Anliegen, sich besonders bei seinen Ausschuss- und Vorstandsmitgliedern, den Sarg- und Fahnenträgern, weiteren Helfern sowie bei Familie Bardorf zu bedanken, die sich um die Pflege des Kriegerdenkmals kümmert. Für den Herbst 2019 kündigte Page eine Tagesfahrt an die Donau an.

Schriftführer Franz Scheller wies darauf hin, dass im abgelaufenen Vereinsjahr mit Heinrich Scheller der letzte Kriegsteilnehmer der Kameradschaft verstorben ist. Er regte deshalb an, über eine Namensänderung des Vereins in "Soldatenkameradschaft Euerfeld" nachzudenken. Vorsitzender Page nahm die Anregung auf, das Thema soll bei der nächsten Jahreshauptversammlung 2020 besprochen werden.

Den Auftakt zur Jahreshauptversammlung, zu der 27 der 94 Mitglieder erschienen waren, bildete ein gemeinsames Kesselfleischessen. Die Jubilare sind: 20 Jahre: Franz Herbig, Sebastian Loder, 30 Jahre: Erwin Barthel, Robert Biederer, Heinz Holzapfel, Leonhard Kleinschrot, Roland und Bernd Herbig-Ungemach, Walter Bielek, Bernward Graber, Dieter Haupt, Dieter Gerhard, 40 Jahre: Wolfgang Bardorf, Karlheinz Bielek, Alois Preissler, Dietmar Walter, Hartmut Page, 50 Jahre: Eduard Markert.