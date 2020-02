Iphofen vor 1 Stunde

54-Jährige baut alkoholisiert einen Unfall

Am Donnerstagabend ereignete sich in der Alten Reichsstraße in Iphofen ein Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Fahrzeugführerin stieß mit ihrem Pkw gegen einen geparkten VW, der an der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich die Frau unerlaubt von der Unfallstelle, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Aufmerksame Zeugen konnten das Kennzeichen des flüchtigen Pkws ablesen. Daher konnten die Ordnungshüter nach einer Fahndung im Iphöfer Stadtgebiet den flüchtigen Pkw anhalten.