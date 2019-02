5200 Euro für die Mission gespendet

Als Erlös ihrer jährlichen Weihnachtsaktion haben die Bäckerei und Metzgerei der Abtei Münsterschwarzach 5200 Euro an den „Orphan-Club“ in Tororo/Uganda gespendet. Durch den Verzicht auf Kundengeschenke vor Weihnachten konnten Bäckerei und Metzgerei laut ihrer Pressemitteilung 5200 Euro einsparen, die nun dem Förderprogramm für Aidswaisen zugute kommen. Die Aktion, die auf Initiative von Bäckermeister Leo Stöckinger und Metzgermeister Alfred Kolerus zurückgeht, hat mittlerweile Tradition. Der Cellerar und Geschäftsführer der Klosterbetriebe, Pater Christoph Gerhard, freut sich über die Alternative zu Weihnachtsgeschenken. Bruder Ansgar Stüfe OSB, ehemaliger Kongregationsprokurator der Missionsbenediktiner von St. Ottilien, ist dieses Projekt ein besonderes Anliegen. Durch seine jahrzehntelange Tätigkeit als Missionar kennt er die Organisatorin des „Orphan-Club“ persönlich. Gemeinsam mit dem Benediktinerkloster Tororo/Uganda gründete Lehrerin Margaret Boogere vor 15 Jahren den „Orphan-Club“. Durch eine angemessene Schulbildung bekommen die Mädchen und Jungen eine Chance, die sie so nie gehabt hätten.