5000 Euro für das Tierheim

Mit der Spende von 5000 Euro überraschte der Koch Rene Maurer am Montag die Vorsitzenden des Tierschutzvereins Kitzingen Stadt und Landkreis Gerd Menche und Iris von Crailsheim sowie Tierheimleiterin Angela Drabant. Der 26-Jährige, der seinen Beruf in Rödelsee erlernte und jetzt im Freihof in Prichsenstadt arbeitet, nahm „undercover“ am „perfekten Dinner“ eines Fernsehsenders teil – dort sicherte er sich den mit 5000 Euro dotierten ersten Preis. Da er selbst einmal einen Hund hatte und auch die Eltern Katzen beherbergen, spendete er das Preisgeld dem Tierheim. Der unerwartete Geldsegen freute Tierheimleiterin Angela Drabant besonders: Sie will die Einnahme für das große Gesamtprojekt, den Tierheimneubau, verwenden. Im Bild (von links): Gerd Menche, Rene Maurer und Angela Drabant.