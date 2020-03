Volkach vor 6 Stunden

500 Euro für Station Regenbogen

Auch im Jahr 2019 wurden im Kosmetik- und Fußpflegegeschäft Gudrun Büschel in Volkach Spenden für die "Kinderkrebs-Station Regenbogen" in Würzburg entgegen genommen. Erneut mit gutem Erfolg. So kam Dank zahlreicher, freiwilliger Zuwendungen der Kunden ein Spendenbetrag von 500 Euro zusammen. Den obligatorischen Scheck präsentierte kürzlich das Team von Gudrun Büschel, die die Spendensumme an die Kinder-Krebsstation in Würzburg überwies. Mit dem Geld werden betroffene Eltern und deren Kinder unterstützt. Zudem werden die Spenden auch für Forschungszwecke verwendet.