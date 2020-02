50 Jahre gemeinsam durchs Leben: Doris und Dieter Högner feiern Goldene Hochzeit

Doris und Dieter Högner feierten in Kitzingen ihre Goldene Hochzeit. Die Ehefrau erblickte 1950 in Würzburg als Doris Pichl das Licht der Welt und wuchs in Kitzingen auf. Nach der Volksschule erlernte sie das Frisörhandwerk und arbeitet seit inzwischen 48 Jahren im gleichen Salon, jetzt allerdings nur noch an zwei Wochentagen. Ehemann Dieter kam im Rheinland auf die Welt und wuchs in Großlangheim auf. Nach der Volksschule absolvierte er im Gusswerk eine Lehre als Schlosser, um wenige Jahre später dann Europaweit im Stahlhochbau auf Montage unterwegs zu sein.

Der Funke der Liebe sprang beim Jubelpaar Ende der 60er Jahre beim Tanz in Dettelbach über, beide kannten sich schon zuvor. Am 6. Februar 1970 läuteten die Hochzeitsglocken. Nach der Trauung ging es trotz Eiseskälte mit der Kutsche zum fränkischen Hochzeitsessen in die Gaststätte Köberlein in der Siedlung. Eine Hochzeitsreise gab es nicht.

Das Paar hat zwei Kinder und vier Enkel. Handarbeiten und die Betreuung der Enkel sind die große Leidenschaft von Doris, Ehemann Dieter ist gerne auf der Harley unterwegs, pflegt seinen VW-Käfer aus dem Jahr 1960 und sammelt Modellbahnen. Gemeinsam besucht das Paar gerne Flohmärkte und unternimmt Reisen, die immer wieder nach Dresden und München führen.

Den 50-jährigen Hochzeitstag ließen beide gemütlich angehen und freuten sich auf zahllose Besucher. Die große Feier war für den Abend im Familienkreis geplant.