50 Jahre Seniorenkreis St. Vinzenz

Der Seniorenkreis St. Vinzenz feierte 50-jähriges Bestehen. Zu Beginn des Nachmittags trafen sich die Jubilare mit den vielen Gästen zu einem Dankgottesdienst in der Pfarrkirche St. Vinzenz, zelebriert von Pfarrer Gerhard Spöckl, Gemeindereferentin Erika Gerspitzer und dem Dekanatsaltenseelsorger Diakon Lorenz Kleinschnitz. Dieser ging in seiner Predigt auf den Mehrwert durch den Seniorenkreis ein.

Im Stadtteilzentrum ging das „Dankfest“ laut Pressemitteilung weiter mit Grußworten vom Frauenbund, für die Stadt Kitzingen zweiter Bürgermeister Klaus Heisel, sowie der Vorsitzenden des katholischen Seniorenforum des Dekanats Kitzingen Margit Pfaff, die die diözesanen Glückwünsche überbrachte. Rosi Seidel - seit Beginn dabei - ließ in einem Rückblick in Worten und Bildern die vielen Jahre Revue passieren. Seit dem Beginn mit Pfarrer Brandstetter gab es immer wieder Seniorenkreisleiter, die den Kreis mit Herzblut führten und dadurch sein Fortbestehen gewährleisteten, wie auch das aktuelle Führungsquartett.

Hiltrud Hartmann, Lolita Bambach, Elfriede Kieser und Waltraud Heinemann bekamen von Erika Gerspitzer und Pfarrer Spöckl zusammen mit dem Urgewächs der Seniorengemeinschaft Rosi Seidl Dankesurkunden und einen Blumengruß überreicht. Verschiedene, eigens für das Jubiläum verfasste Liedbeiträge, Kaffee und leckere Kuchen und schöne Begegnungen ließen die Seniorengesichter erstrahlen und so den Mehrwert des Nachmittags erahnen „Teile deine Zeit mit denen,- die mit dir auf dem Weg sind und nimm als etwas Kostbares an, was zu dir zurückkommt".