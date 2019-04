50 Jahre Freizeit-Land: Mehr Platz für das Geburtstagskind

Was als "Vogel-Pony-Märchenpark" begann, ist längst zu einem Themenpark geworden: Das Geiselwinder Freizeit-Land (Lkr. Kitzingen) geht in seine 50. Saison. Auf die Besucher warten inzwischen über 100 Attraktionen – und sogar eine Erweiterung. Auf drei Hektar tut sich hinter dem Boomerang jetzt eine ganz neue Welt auf: Asien hat in dem Vergnügungspark Einzug gehalten. Samt neuer Fahrgeschäfte, darunter auch mit "Der Drachen-Höhle" eine Dunkel-Achterbahn. Dazu gibt es ein komplett neues Show-Programm, an dessen Spitze der Magier Patrick Keaton sowie die Hunde-Nummer "Crazy Dogs" mit Peter Taylor stehen. Das Freizeit-Land startet mit dem Beginn der Osterferien am Samstag, 13. April, in die neue Saison. Geöffnet ist bis zum 3. November. Weitere Infos im Internet unter www.freizeit-land.bayern .