Von einem „problemlosen und ausgeglichenen Haushalt“ sprach Bürgermeister Bernhard Brückner nicht ohne Stolz in der Ratssitzung am Mittwochabend. Und die Zahlen des Etats sprechen für sich: Gerade mal 50 Euro Pro-Kopf-Verschuldung, keine Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren, stabile Hebesätze und steigende Einnahmen und Rücklagen ließen die Verabschiedung zur Formsache werden. Insgesamt bleibt der Haushalt mit rund vier Millionen Euro auf Vorjahresniveau, die großen Investitionen, etwa die Sanierung des Kindergartens, kommen erst im nächsten Jahr zum Tragen. Auch beim Straßenausbau, hier stehen die Gartenstraße und die Obere Anlage an, sollen erst nach klaren Aussagen der Staatsregierung zu den Straßenausbaubeiträgen umgesetzt werden. Da bleiben sogar noch 100 000 Euro für Brückners Lieblingsobjekt - ein Bagger für den Bauhof - übrig. Die Räte sahen es ähnlich und verabschiedeten den Etat ohne Gegenstimme.

Weitere Punkte der Sitzung waren:

Schüler, die schon vor dem Wechsel des Mittelschulverbands Marktbreit vom Schulverbund mit Ochsenfurt nach Iphofen in Ochsenfurt zur Schule gingen, sollen, so gewünscht, auch weiter in Ochsenfurt zur Schule gehen können. Solange diese Schüler die Mittelschule besuchen, zahlt die Gemeinde aus Kulanzgründen auch die Fahrtkosten dorthin.

Da in der Märzsitzung zur Bedarfsplanung für den Kindergarten versehentlich kein offizieller Ratsbeschluss gefasst wurde, holten die Räte diesen am Mittwoch nach. Demnach besteht ein Bedarf für insgesamt 93 Plätze, aufgeteilt in 26 Krippen-, 50 Kindergarten- und 20 Schulkinderplätzen. Um diesen Bedarf auch künftig decken zu können, ist die Erweiterung des Kindergartens um eine Krippen- und eine Schulkindergruppe nötig. Entsprechende Mittel für die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens sind im Haushalt für das kommende Jahr vorgesehen.

Die Feuerwehr Obernbreit darf für das Inselfest auch in diesem Jahr wieder die Insel, sowie Strom und Wasser kostenfrei nutzen. Um zwei Uhr muss allerdings der Ausschank geschlossen und der Lärm reduziert werden.

Die Böschungssicherung im Karl-Ludwig-Weg ist abgeschlossen, die Sicherung der Straße zur Böschung hin soll mit einer Leitplanke erfolgen.

Am 6. Juni kommt es im Lagerhaus in Marktbreit zu einer gemeinsamen Sitzung aller Gemeinderäte der ILEK Südliches Maindreieck, die für die einzelnen Räte als verbindliche Ratssitzung gilt.