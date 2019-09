Rödelsee vor 1 Stunde

49-Jähriger gab

Autoschlüssel ab



Am Sonntagabend wurde in der Großlangheimer Straße in Rödelsee ein 49-jähriger Autofahrer kontrolliert. Während der Überprüfung stellten die Polizeibeamten bei dem Ford-Fahrer Alkoholgeruch fest. Laut Bericht ergab der Alkoholtest einen Wert von 0,72 Promille. Der Mann durfte nicht weiterfahren und musste die Fahrzeugschlüssel einer Angehörigen übergeben.