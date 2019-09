Biebelried vor 1 Stunde

45 Jahre Leichthof: Ponyreiten und Kutschfahrten

Mit einem Tag der offenen Tür wird, laut Pressemitteilung, das 45-jährige Bestehen des Leichthofes in Biebelried, Am Weinberg 1, gefeiert. Am Samstag, 21. September, steht von 15 bis 21 Uhr, alles rund um das Pferd im Mittelpunkt. Geboten werden ein Showprogramm, Kutschfahrten, Pony-Reiten, Reiter-Flohmarkt, Tombola, Kinderspiele und Betriebsführungen.