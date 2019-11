Kitzingen vor 1 Stunde

44-Jährige unter Drogen am Steuer

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend in der Moltkestraße in Kitzingen wurde eine 44-Jährige angehalten. Die Beamten stellten bei der Frau drogentypische Auffälligkeiten fest, wie es im Polizeibericht heißt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet.