Markt Einersheim vor 59 Minuten

4000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Leicht verletzt wurde ein 37-Jähriger, als er am Mittwochnachmittag an der Einmündung zur B 8/Schulstraße in Markt Einersheim auf einen vor ihm haltenden Kleintransporter auffuhr. Es entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro, teilte die Polizei mit.