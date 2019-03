4000 Euro Schaden bei Unfall

Am Montagfrüh ereignete sich am Dreistock ein Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Fahrzeugführer bog mit seinem Auto aus der Ausfahrt des Netto-Zentrallagers in den Dreistock ein. Hier übersah der Mann ein Auto, das Vorfahrt hatte. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von etwa 4000 Euro, teilt die Polizei mit.