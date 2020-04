400 tote Schweine in Mastbetrieb im Landkreis Kitzingen gefunden

Update vom 25.04.2020: Tote Schweine: Verdacht auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Im Fall des Schweinemastbetriebes im Landkreis Kitzingen, in dem am Donnerstag rund 400 tote Schweine gefunden wurden, gab es am Freitag noch keine weiteren Erkenntnisse. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Unterfrankens auf Anfrage mitteilte, wurde in Abstimmung mit der Würzburger Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Weitere Informationen gab es mit Hinweis auf „laufende Ermittlungen“ nicht.

Auch wo sich der Mastbetrieb befindet, wurde bisher nicht bekannt gegeben. Wie berichtet, war in der Nacht zum Donnerstag in dem Stall eines Mastbetriebes die Stromversorgung unterbrochen, was zu einem Ausfall der Lüftungsanlage führte. Der Landwirt hatte dann am frühen Morgen die Polizei informiert. In dem Stall hatten sich insgesamt 600 Mastschweine befunden; 400 von ihnen verendeten.

Die letzte Kontrolle des Betriebes war vor einem Jahr durch das Kitzinger Veterinäramt erfolgt. Damals waren sowohl die Lüftungs- als auch die Alarmanlage nicht beanstandet worden.

Erstmeldung vom 24.04.2020: 400 Tote Schweine im Kreis Kitzingen gefunden

In einem Schweinemastbetrieb im Landkreis Kitzingen hat ein Landwirt am Donnerstag etwa 400 tote Schweine gefunden. Wie das Kitzinger Landratsamt mitteilt, hat der Mann selbst am frühen Morgen die Polizei informiert. Das Veterinäramt am Landratsamt wurde hinzugezogen, Polizei und Veterinäramt waren dann direkt vor Ort.

Derzeit werde noch der Sachverhalt ermittelt, teilt die Polizei mit. Die ersten Erkenntnisse deuten darauf hin, dass aufgrund einer technischen Ursache in der Nacht die Stromversorgung unterbrochen war. Die Folge: Die Lüftungsanlage in dem betreffenden Stall fiel aus.

Veterinäramt kontrollierte den Betrieb vor einem Jahr

In diesem Stall des Mastbetriebs, der dem Landratsamt zufolge zuletzt im Mai 2019 vom Veterinäramt kontrolliert wurde, waren aktuell 600 Mastschweine. Bei der Überprüfung vor einem Jahr seien die Lüftungsanlage und die Alarmanalage in Ordnung gewesen.

Auf Nachfrage dieser Redaktion teilte das Polizeipräsidium Unterfranken mit, dass die Kitzinger Polizei nun prüfe, ob strafbares Handeln vorliegt. Alles andere bleibe abzuwarten.