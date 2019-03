400 Euro für "Bewegte Pause" der Paul-Eber-Schule

Eine Spende von 400 Euro nahm die Paul-Eber-Mittelschule Kitzingen vom katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB) St. Vinzenz und St. Johannes in Kitzingen entgegen. Das Geld stammt aus dem Erlös eines Flohmarktes, den die Frauen des KFB am 2. Februar in der Kitzinger Rathaushalle veranstaltet hatte. Mit den Jugendlichen freute sich die Schulleitung über die Spende, die laut Mitteilung zum einen für die Anschaffung von Geräten für die Aktion "Bewegte Pause" und zum anderen zur Unterstützung für sozial schwache Kinder bei Klassenfahrten Verwendung finden soll. Im Bild (von links): Birgit Säger (Direktorin), Karin Böhm (KDFB), Susanne Klein (Elternbeirat), Erika Michelsen (KDFB) und Friedrich Holzgartner (Konrektor) bei der Scheckübergabe.