NENZENHEIM vor 2 Stunden

400 Euro Schaden nach Wildunfall

In der Nacht auf Dienstag war ein 41-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße 1 von Frankenberg in Richtung Nenzenheim unterwegs. Am Ende eines Waldstückes sprang ein Hase auf die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug erfasst und getötet. Am Pkw entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 400 Euro.