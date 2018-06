40 Jahre Ingenieurbüro Horn

1987 gründete Werner Horn das Ingenieurbüro für Bauwesen als Einmannbetrieb in einer Mietwohnung in Eibelstadt. Am Freitagabend feierte das Büro Horn Ingenieure sein 40-jähriges Jubiläum im Lagerhaus in Marktbreit mit vielen Gästen. In den vergangenen vier Jahrzehnten hat sich der von Werner Horn geleitete Betrieb zu einem etablierten Familienunternehmen entwickelt.

Vor allem Kommunen in den Landkreisen Kitzingen und Würzburg, aber auch Gewerbebetriebe sind die Kunden des Büros. „Wir planen alles von 50 Metern Gehweg bis hin zur Entwässerungsplanung für ganze Autobahnabschnitte“, sagte Geschäftsleiter Christian Horn zum Aufgabenbereich des Büros, das den gesamten Infrastrukturbereich für Kommunen und Gewerbe abdeckt.

1992 konnte das Büro in neue Räume in Eibelstadt einziehen, 2011 übernahm Christian Horn die Geschäftsleitung von Vater Werner, der sich am Freitagabend offiziell aus dem operativen Geschäft zurück zog. 2012 wurde aus dem Ingenieurbüro für Bauwesen Werner Horn die Horn Ingenieure GmbH & Co. KG. Um das zwischenzeitlich zwölfköpfige Team, zu dem auch Tochter und Architektin Isabel Hartmann gehört, entsprechend unterzubringen wurden 2016 die Büroräume erweitert.

Anlässlich des Firmenjubiläums Überreichten Werner und Christian Horn einen Scheck in Höhe von 2222 Euro an die Kindertafel Würzburg.