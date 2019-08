"40 Jahre BRK - Seniorensport für Frauen in Wiesentheid" - zu diesem Geburtstagsmotto trafen sich Aktive und Ehemalige im TSV-Sportheim. Mitgründerin Maria Reutter berichtete von den Anfangsjahren unter Übungsleiter Ludwig Dürner. Der Einladung folgte auch BRK-Bereitschaftleiter Christian Sturm, der sich bei den Übungsleiterinnen Eleonore Warta und Luise Bayer bedankte. Die aktiven Sportlerinnen, im Alter zwischen 70 und über 90 Jahren, treffen sich jeden Montag, außer in den Ferien, von 16 bis 17 Uhr in der Nikolaus-Fey-Schulturnhalle in Wiesentheid. Ihr Motto lautet: "Wer rastet der rostet! Bewege dich ein Leben lang".