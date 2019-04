375 Stunden Arbeit beim Altstadtweinfest

Auf ein ereignisreiches Jahr blickte der Wein-, Obst- und Gartenbauverein Dettelbach (WOG) in seiner Jahreshauptversammlung zurück. So berichtete Schriftführerin Angelika Apfelbacher unter anderem von der Fahrt zu den Agrartagen nach Niederolm, dem jährlichen Schnittkurs für Obstbäume und Sträucher und die Teilnahme am Faschingslandreisumzug, der 2018 in Dettelbach stattfand.

Im Mai hatte der WOG außerdem die Möglichkeit, sich auf der Landesgartenschau in Würzburg zu präsentieren. Das Altstadtweinfest sei wie immer eine große Herausforderung für den Verein gewesen, geht aus dem Presseschreiben hervor. Mit Aufbau und der Besetzung des Bocksbeutelstandes kamen an den vier Weinfesttagen 375 Arbeitsstunden zusammen. Auch die letzte Fuhre im Herbst habe großen Anklang gefunden.

Sieben neue Mitglieder für den Verein

Angelika Apfelbacher konnte außerdem sieben neue Mitglieder vermelden, sodass der Verein nun 279 Personen zählt.

Im Anschluss präsentierte Theresa Knauer ihren Kassenbericht. Auslagen, die zu Buche schlugen seien neben Versicherungsbeiträgen an den Landesverband, eine Spende für ein Ruhemöbel an der Mainlände und Anschaffungen von neuen Weingläsern gewesen, wie es in der Pressemeldung heißt. Doch diese Ausgaben konnten durch die Einnahmen am Altstadtweinfest und die Teilnahme an der Radio-Gong-Veranstaltung "Coolste Gemeinde 2018" locker ausgeglichen werden.

Amtszeit der Weinprinzessin endet bald

Weinprinzessin Katharina I. ließ ihr Jahr als Weinprinzessin Revue passieren. Ihre zweijährige Amtszeit endet bald, als letzte Amtshandlung im Mai wird sie die Krone an ihre Nachfolgerin Franziska II. übergeben.

Außerdem standen Ehrungen für treue Mitglieder auf dem Programm: Seit 25 Jahren dabei sind Eichhorn Manfred, Ficker Richard, Franke Rolf, Frebert Josef, Gräb Peter, Hardörfer Corinn, Lachmann Siegfried, Schmiedel Günter, Weikert Hartmut und Volkamer Walter. Für 40 Jahre wurden Fackelmann Rainer, Fackelmann Georg, Pfister Alfred, Riegel Manfred und Wolf Josef ausgzeichnet.

Vorsitzender Hermann Göb dankte seinen Mitstreitern abschließend für die langjährige und konstante Zusammenarbeit.