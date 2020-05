Kitzingen vor 1 Stunde

365 000 Euro für Etwashäuser Kreuzkapelle

Die Instandsetzung der katholischen Kapelle zum Heiligen Kreuz in Kitzingen-Etwashausen wird mit 365 000 Euro aus dem Entschädigungsfonds unterstützt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Kultusministeriums hervor. "Die Kreuzkapelle in Kitzingen ist ein kleines sakrales Juwel. Baumeister Neumann hat hier seinen ganzen Erfindergeist einfließen lassen und ein architektonisch bemerkenswertes Baudenkmal geschaffen, das mit seiner Abbildung auf dem 50-Mark-Schein deutschlandweit Berühmtheit erlangt hat", so der Minister laut Mitteilung.