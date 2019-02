360 Tiere beim Nutzkälbermarkt

Der Rinderzuchtverband Franken veranstaltet am Dienstag, 19. Februar, ab 13 Uhr seinen nächsten Markt in der Frankenhalle in Dettelbach. Gemeldet wurden 360 Nutzkälber und Fresser. Alle Kälber sind transportversichert, BVD-MD negativ getestet, stammen aus einem BHV1-freien Gebiet und leukoseunverdächtigen Betrieben. Kaufaufträge werden erledigt unter Tel.: (0931) 7904800, bei Ankauf größerer Tierzahlen wird laut Pressemitteilung Transportbeihilfe gewährt.