35. Obernbreiter Weinfest: Der Bürgermeister hat einen Wunsch

Ein Jubiläum konnten die Obernbreiter am Wochenende feiern: Zum 35. Mal in Folge gab es das Weinfest "Romantik & Wein": Darauf stoßen die Symbolfiguren Obernbreits, die "Hucklkätz", mit Paul Streng, Bernhard Brückner und Detlev Kranl an. Foto: Robert Haaß