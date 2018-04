35 Konfirmanden in der Stadtkirche

Dekan Hanspeter Kern, Pfarrer Uwe Bernd Ahrens und Diakon Holger Dubowy-Schleyer konfirmierten in der evangelischen Stadtkirche in Kitzingen 35 junge Frauen und Männer, so die Mitteilung des Dekanats. Folgende Personen feierten ihre Konfirmation: Magdalena Bauer, Kai Bell, Alia Brdlik, Ronja Brückmann, Loniese Dreßler, Paul Dreyer, Natalie Einwich, Justin Ens, Andrea Furth, Malin Gentner, Larissa Gerhäuser, Elina Grötsch, Oskar Günzel, Justin Höher, Johannes Irmscher, Sophia Klein, Dean-Rene Konsorke, Lara Konsorke, Eileen Kraus, Antonin Meier, Marlies Meier, Anna Menzel, Paula Menzel, Amalie Reuß, Michael Ruppel, Sophie Schenk, Diana Schmidt, Milena Schürrer, Karina Seng, Tanja Sterner, Laura Wendt, Melissa Wendt, Erik Will und Maja Zitzmann.