3333 Euro für die Klinikclowns

Auf die Schnapszahl von 3333 Euro stockte die Firma Kräuter Mix aus Abtswind die jährliche Spende an den Klinikclown-Verein Lachtränen Würzburg auf. Geschäftsführer Bernhard Mix übergab den Scheck an Clown Schlawine alias Tatjana Kapp in der Firmenzentrale. Mit einem Teil der Spende löste Kräuter Mix auch sein Versprechen ein, von jeder verkauften Packung des Früchtetees Kinder-Träumerei und des Kräutertees Traum-Reise 35 Cent zu spenden, wird mitgeteilt. Auf den Packungen stellt das Unternehmen, das Kräuter, Gewürze und Tees produziert, die Klinikclowns vor, die Kinder in Krankenhäusern und Seniorenheime besuchen. Seit 2014 spendet Kräuter Mix dafür.