33 Gründe zu Staunen: Wie Glauben und Wissen zusammengehören

Wissenschaft ist ohne Glauben oft gar nicht möglich– das wollten die Autoren Pater Christoph Gerhard und Christian Lorey am Mittwoch beim BuchBesuch in der Klosterbuchhandlung in Münsterschwarzach zeigen.

Und das, obwohl Pater Christoph, Cellerar der Abtei Münsterschwarzach und Hobby-Astronom, gleich anfangs klarstellte: „Vom Studium her bin ich mehr Naturwissenschaftler als Theologe.“ Doch das sei kein Widerspruch – im Gegenteil. Gerade weil sich beide, der Pater und Lorey, Oberstudienrat für Chemie, Biologie und Natur & Technik am Friedrich-Koenig-Gymnasium in Würzburg, mit der Naturwissenschaft befassen, glauben sie an Gott.

Wissenschaftliche Theorien lassen sich nicht endgültig beweisen

Wissenschaftliche Theorien könnten immer nur widerlegt und nicht endgültig bewiesen werden, sagte Lorey, der auch Forschungsprojekte von Schülern mit der Universität Würzburg betreut. Die Wissenschaft sei zwar immer objektiv, doch käme beim letztgültigen Beweis das Glauben hinzu. Rein subjektive Empfindungen lägen im Staunen über die Natur, im Gefühl des Einzelnen. Und doch seien die Erfahrungen und Gottesbilder vergleichbar.

Mit erstaunlichen Beispielen aus der Natur gewährten die Autoren einen Blick ins Buch. So sorgt etwa der Aufbau von Wassermolekülen für die Aggregatszustände (fest, flüssig, gasförmig) bei bestimmten Temperaturen. Im Winter können Wasserlebewesen nur überleben, weil sich am Grund eines Gewässers immer flüssiges Wasser mit einer Temperatur von vier Grad befinde. Soweit die Theorie – aber warum ist das so? Nicht erklärbar.

Warum die Erde solches Glück hat, ist nicht begründbar

Noch weniger lasse sich das „Glück der Erde“ begründen. „Im Gegensatz zu anderen Planeten liegt sie genau im richtigen Abstand zur Sonne“, so P. Christoph. Aus dem Zusammenspiel von frühzeitlichen Vulkanausbrüchen, dem Verhältnis zum Mond und dem Verhältnis von Wasser und Land entstand der Planet, der Leben in der heutigen Form überhaupt möglich macht. Ein Zufall? „Es ist nicht selbstverständlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein", so Christoph.

Staunen lässt sich auch über die Fortpflanzung in der Tier- und Pflanzenwelt. Christian Lorey nannte unter anderem das Thermometerhuhn, das beim Brüten statt durch den eigenen Körper für Wärme zu sorgen, eine Brutmulde macht, in welcher Bakterien, Gase und die Sonne im perfekten Zusammenspiel für die optimale Bruttemperatur sorgen.

Insgesamt 33 Gründe zum Staunen sind in ihrem Buch "Womit das Vakuum gefüllt ist" nachzulesen. Erschienen ist es im Vier-Türme-Verlag.