32 neue Weinbotschafter für Franken

"Fangt an und bringt Eure PS auf die Straße", appellierte Hermann Kolesch in Sommerach an 32 frisch gebackene Gästeführer des "Weinerlebnis Franken". Der Präsident der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) wünschte sich von den künftigen Weinbotschaftern, möglichst schnell einzusteigen. 23 Lehrgangstage hatten die Teilnehmer seit März dieses Jahres absolviert. Nach schriftlicher und mündlicher Prüfung, die alle Gästeführer erfolgreich absolvierten, überreichte die Fränkische Weinkönigin Carolin Meyer im Saal des Gasthofs "Zum weißen Lamm" die Urkunden.