300 000 Liter Heizöl für die Mitglieder

Der Höhenflug beim Schwarzacher Siedlerverein hält weiter an. 513 Mitglieder zählt die Gemeinschaft der Häuslebauer, Tendenz steigend. In der Mitgliederversammlung am Freitag im Gasthaus Anker in Gerlachshausen zeigte Ex-Vorsitzender Wolfgang Etzel in einem Fachvortrag die Vorteile einer Mitgliedschaft auf - mit Vergünstigungen beim Einkauf, diversen Versicherungen rund ums Haus und der Nutzung der vereinseigenen Gartengeräte.

Im Mittelpunkt des Treffens im vollen Geis-Saal standen die Ehrungen langjähriger Mitglieder. Vorsitzende Melanie Rosenberger und ihre Stellvertreterin Heidi Rosenberger würdigten die Treue mit Nadeln, Urkunden und Geschenken. Goldenes Jubiläum (50 Jahre) feierte Irmgard Fuchs. Seit 40 Jahren sind Hermann Back, Franziska Kraus, Otto Eckert, Manfred Klehr, Wolfgang Linke, Edeltraud Hering, Gertrud Walter, Anton Hering, Oswald Stafflinger, Robert Simon und Renate Schielke dabei.

Melanie Rosenberger gab einen Überblick über die Vereinsaktivitäten der vergangenen zwölf Monate. Im Blickpunkt stand die Geburtstagsfeier "50 Jahre Siedlerverein Schwarzach" im Juni. Jedes Mitglied bekam einen Schlüsselanhänger als Erinnerungsgeschenk. Das neue Vereinslogo, entworfen vom Ausschuss, ziert jetzt auch die neuen grünen Vereins-T-Shirts und die dazu passenden weißen Hüte.

Zu günstigen Konditionen kaufte der Verein für seine Mitglieder 300 000 Liter Heizöl ein. Rabatte gewährten wieder verschiedene Firmen im Landkreis auf den Einkauf von Garten- und Baumaterialien. Heidi Rosenberger skizzierte die Unternehmungen, die mit der gemeinsamen Winterwanderung zur Alten Eiche im Januar 2018 begannen. Im Februar fand ein Pflanz- und Baumschnittkurs statt. Die Siedler betreuten beim Ferienpass die Kinder bei einer Greifvogelschau in Würzburg. Der Jahresausflug führte nach Regensburg. Eine Herbstwanderung und die Weihnachtsfeier durften auch 2018 nicht fehlen.

Die weiteren Ehrungen: 30 Jahre: Elmar Eich, Horst Filbig, Margit Kempf, Elmar Bürger, Robert Mahler. 20 Jahre: Eduard Komander, Markus Silberschneider, Dieter Lorenz, Werner Blass, Valentin Beck, Rudolf Steinmüller, Peter Rummel, Michael Moser, Friedbert Riedmann, Maria Beck, Jürgen Döring, Werner Lorey, Johannes Kieser, Jürgen Corzilius, Matthias Krämer, Thomas Seufert, Raimund Pfannes, Dietmar Michel, Siegfried Pomazy, Petra Belzner, Jens Krone.