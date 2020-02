2Naturkinder: Nur noch ökologischer Wein beim Weingut Völker

In den vergangenen Wochen wurden im Weingut Bernhard Völker in Kitzingen die Weichen neu gestellt. Seniorchef Bernhard Völker hat den Betrieb an Sohn Michael übergeben, wie es in einem Schreiben an die Presse heißt.

Michael Völker schlägt für das Weingut zusammen mit seiner Frau Melanie Drese ein neues Kapitel in der langjährigen Geschichte des ältesten Weinguts Kitzingens auf.

Unter dem Label „2Naturkinder“ werden künftig ausschließlich Weine aus ökologisch angebauten Trauben produziert und vermarktet. Von Hand gelesen, ohne jegliche Zusatzstoffe vergoren, ausgebaut und schließlich unfiltriert und zumeist auch ohne zugesetzten Schwefel abgefüllt. Das klassische Sortiment mit konventionellen Weinen wird nicht mehr weiter produziert.

In den vergangenen fünf Jahren haben Melanie und Michael ihre Kundschaft überwiegend im Ausland aufgebaut. Derzeit wird in über 20 Länder exportiert, darunter vor allem Nordamerika, Frankreich, Skandinavien, Benelux und Asien.

Auf den Geschmack kamen die neuen Inhaber durch einen mehrjährigen beruflichen Aufenthalt in London - neben Paris, Kopenhagen, New York und Tokio einer der Entwicklungs-Hotspots der internationalen Naturwein-Szene. Während diese Entwicklung im Deutschland der Zehnerjahre noch skeptisch beäugt worden sei, wachse allmählich auch in Deutschland das Interesse. In Kitzingen hat die „Schlemmerei“ als erstes Restaurant auch Kitzinger Naturwein auf der Karte.