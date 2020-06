29-Jähriger sorgt für Ärger in Spielothek

"Ungebührlich", so heißt es einer Pressemeldung der Kitzinger Polizei, verhielt sich ein 29-Jähriger in einer Spielothek in der Schreibersgasse. Weil er sich mit einem anderen Gast gestritten hatte, wurde er von der Servicekraft wiederholt aufgefordert, das Lokal zu verlassen. Nachdem ihm das herzlich egal war, musste eine Streife der Polizei das Hausrecht durchsetzen. Beim Eintreffen der Beamten stellten diese zudem fest, dass sich der Mann nicht an die Tragepflicht einer Mund-Nase-Bedeckung hielt. Es wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Gegen den jungen Mann wird nun wegen Hausfriedensbruchs in Verbindung mit einem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz ermittelt.