29-Jähriger beleidigte und verletzte Polizisten

Am Montagabend hat ein Mann bei seiner Gewahrsamnahme so massiv Widerstand geleistet, dass insgesamt drei Beamte leicht verletzt wurden. Auch der Beschuldigte selbst verletzte sich dabei. Er musste die Nacht in einer Haftzelle der Polizeiinspektion Kitzingen verbringen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Gegen 19.50 Uhr war der Mann Zeugen hinter einem Einkaufsmarkt in der Mainbernheimer Straße aufgefallen, weil er augenscheinlich stark alkoholisiert war. Als Beamte der Kitzinger Polizei den Mann dann zu seinem Schutz in Gewahrsam nehmen wollten, fing dieser an, um sich zu schlagen und sich massiv zu wehren. Dabei stürzte er zu Boden und verletzte sich an der Nase. Im Anschluss beleidigte und beschimpfte er die Polizisten. Nur mit Unterstützung weiterer Streifen gelang es den Ordnungshütern, den 29-Jährigen zu fesseln und zur Dienststelle zu verbringen. Dabei erlitten drei Beamte unter anderem Schürfwunden, waren aber weiterhin dienstfähig.

Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutentnahme angeordnet und er musste die Nacht in einer Haftzelle verbringen. Die Polizeiinspektion Kitzingen führt nun Ermittlungen gegen den 29-Jährigen unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.