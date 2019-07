Kitzingen 14.07.2019

29-Jähriger pöbelt und belästigt Passanten

Ein 29-Jähriger hat am Samstagabend auf dem ehemaligen Gartenschaugelände am Bleichwasen in Kitzingen Passanten belästigt und anpöbelt und mit seiner Hand bedrohliche Gesten angedeutet, berichtet die Polizei. Da der Mann erheblich alkoholisiert war, musste dieser in Gewahrsam genommen werden. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.